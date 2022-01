Infortunio Damsgaard | slitta il rientro? Ecco le tempistiche

(Di sabato 22 gennaio 2022) Mikkelha ritrovato il morale, ma deve continuare con le sue terapie: nuovo summit tra i medici di Copenaghen e lo staff della Sampdoria Il centrocampista della Sampdoria Mikkelsi trova ancora in Danimarca per sottoporsi a cure e terapie nel centro tecnico della Nazionale. Il suopotrebbere siccome sia blucerchiati che la Nazionale vorrebbero recuperarlo al meglio.previsto da metà febbraio in poi, salvo complicazioni. Doveva rientra a giorni a Genova, ma probabilmente il suosiccome dovrà fare un nuovo ciclo di terapie. Nuovi aggiornamenti si avranno a fine mese. A riportarlo è Il Secolo XIX. CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : I tempi di recupero di #Damsgaard ?? - SampNews24 : Infortunio #Damsgaard, nuovo ciclo di terapie. Quando tornerà a Genova? - Daniele20052013 : Damsgaard vale un nuovo acquisto: sarà il jolly di Giampaolo? - SampNews24 : #Damsgaard vale un nuovo acquisto: sarà il jolly di #Giampaolo? - Zar_Marco : @AlfredoPedulla Grande Marco Lanna È lui che è sparito. Poteva essere titolare dopo l’infortunio di Damsgaard, invece ha preferito scappare. -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Damsgaard

Samp News 24

Out Yoshida e Verre per, Chabot squalificato, Colley per la Coppa d'Africa e naturalmente. Tornerà però Candreva che a Napoli era squalificato e ci saranno sia Rincon che Conti, ...Bereszynski si aggiunge all'elenco degli indisponibili, che già comprendeva Valerio Verre, Mikkel, Omar Colley, Maya Yoshida e Antonio Candreva.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mikkel Damsgaard ha ritrovato il morale, ma deve continuare con le sue terapie: nuovo summit tra i medici di Copenaghen e lo staff della Sampdoria Passi ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Procede bene il recupero di Mikkel Damsgaard: il danese potrebbe essere quasi un nuovo acquisto per il tecnico Marco Giampaolo «Purtroppo non so dire qu ...