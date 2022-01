Fabrizio Corona riceve delle minacce pesantemente da Sfera Ebbasta (Di sabato 22 gennaio 2022) Senza dubbio il nome di Fabrizio Corona è uno dei più criticati nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni, infatti, ha commesso diversi reati che lo hanno portato a venire condannato nel 2015 a tredici anni di carcere e attualmente sta scontando la pena ai domiciliari. Poco tempo fa, però, Corona ha ricevuto delle minacce da un cantante, che non ha apprezzato per niente un suo comportamento. “Questi giovani rapperini sono tutti grassi. Mah”. È iniziata così una delle liti social che sta infiammando Instagram in queste ultime ore di un freddo venerdì di gennaio. A scrivere questa frase, accompagnata da un collage di due foto, è stato Fabrizio Corona. Sfera, inoltre, ha risposto ai commenti di Fabrizio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Senza dubbio il nome diè uno dei più criticati nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni, infatti, ha commesso diversi reati che lo hanno portato a venire condannato nel 2015 a tredici anni di carcere e attualmente sta scontando la pena ai domiciliari. Poco tempo fa, però,ha ricevutoda un cantante, che non ha apprezzato per niente un suo comportamento. “Questi giovani rapperini sono tutti grassi. Mah”. È iniziata così unaliti social che sta infiammando Instagram in queste ultime ore di un freddo venerdì di gennaio. A scrivere questa frase, accompagnata da un collage di due foto, è stato, inoltre, ha risposto ai commenti di...

