“Eri una grande persona”. Luca non ce l’ha fatta, è morto a 31 anni dopo una dura battaglia (Di sabato 22 gennaio 2022) Una notizia terribile ha sconvolto il mondo della magistratura e non solo. Tutti coloro che gli volevano bene, parenti, amici e colleghi, sono distrutti dal dolore per la prematura morte dell’avvocato Luca Bolletta. Aveva solamente 31 anni e una grave malattia se l’è portato via per sempre dopo averlo logorato. In tanti avevano sperato in sua miracolosa guarigione, ma il suo stato clinico era decisamente troppo grave e il suo cuore ha smesso dunque di battere, lasciando tutti nella tristezza più assoluta. Luca Bolletta lavorava come avvocato nello studio ‘Conti e Liso’, localizzato nel centro storico del comune di Senigallia, in provincia di Ancona. La dipartita è avvenuta esattamente nella giornata del 21 gennaio e in poche ore la notizia si è diffusa ovunque. Era considerata una persona molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Una notizia terribile ha sconvolto il mondo della magistratura e non solo. Tutti coloro che gli volevano bene, parenti, amici e colleghi, sono distrutti dal dolore per la prematura morte dell’avvocatoBolletta. Aveva solamente 31e una grave malattia se l’è portato via per sempreaverlo logorato. In tanti avevano sperato in sua miracolosa guarigione, ma il suo stato clinico era decisamente troppo grave e il suo cuore ha smesso dunque di battere, lasciando tutti nella tristezza più assoluta.Bolletta lavorava come avvocato nello studio ‘Conti e Liso’, localizzato nel centro storico del comune di Senigallia, in provincia di Ancona. La dipartita è avvenuta esattamente nella giornata del 21 gennaio e in poche ore la notizia si è diffusa ovunque. Era considerata unamolto ...

Advertising

deansspam : RT @ireneduvaI: Tu eri per me ciò che per gli anni '90 è stato Friends, mi rifugiavo nei tuoi occhi per ore e mi sentivo una persona miglio… - LuMorningstarX : RT @heythereelena: non ti conosco ma so che anche tu quando eri piccolo volevi una casa sull'albero come nei film americani - Massi_Dubai : RT @GuglielmiWilly: @RTonyii @maybe_viola Peccato che quando eri in giro e avevi necessità di telefonare, dovevi girare tre o quattro cabin… - vellutobIu : @fioredeImare COME una mattina, la maestra non si è accorta che non c’eri?? - trytodev : @Massimo0769 @intuslegens Però non hanno tenuto conto che c'eri tu, supergenio, che li avresti sbugiardati questi c… -