Da De Nicola a Mattarella | voti e scrutini per eleggere i 12 presidenti

(Di sabato 22 gennaio 2022) L'elezione al Colle è uno snodo fondamentale per la politica e la storia italiana. I tempi per la votazione del Presidente rispecchiano equilibri e clima del Paese. Così Pertini detiene ancora il ...

ENRICO DE- Capo provvisorio dello Stato, fu eletto il 28 giugno 1946 dall'Assemblea ... SERGIO- Il presidente uscente fu eletto al quarto scrutinio con 665 voti, poco meno dei due ...De, ancora in Assemblea costituente, era stato eletto con il 73%, con l'esplicito dissenso ...del maggioritario all'italiana è realizzata in occasione delle elezioni di Napolitano e, ...L'elezione al Colle è uno snodo fondamentale per la politica e la storia italiana. I tempi per la votazione del Presidente rispecchiano equilibri e clima del Paese. Così Pertini detiene ancora il reco ...L’elezione dei 12 Presidenti dell’Italia Repubblicana è la storia di una liturgia sempre uguale. Trame, regie, complotti, veleni, veline, delegittimazioni, dossier, franchi tiratori, disegni politici, ...