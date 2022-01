Calciomercato Milan, Allegri prepara lo sgarbo: “Colpo a parametro zero” (Di sabato 22 gennaio 2022) Milan e Juventus potrebbero mettere in scena un trasferimento totalmente inatteso: il top lascerebbe i rossoneri a parametro zero. La Juventus di Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si è già affacciata sulla finestra invernale di Calciomercato. I bianconeri hanno bisogno di puntellare la rosa in alcuni reparti, ma prima bisogna capire chi farà ancora parte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 gennaio 2022)e Juventus potrebbero mettere in scena un trasferimento totalmente inatteso: il top lascerebbe i rossoneri a. La Juventus di Andrea Agnelli e Massimilianosi è già affacciata sulla finestra invernale di. I bianconeri hanno bisogno di puntellare la rosa in alcuni reparti, ma prima bisogna capire chi farà ancora parte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il #Milan non molla #Botman: si valuta l'ipotesi di bloccarlo ora per giugno. E intanto… - Gazzetta_it : Milan, colpo baby: preso Lazetic, in Serbia è 'il nuovo Vlahovic' - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - Fprime86 : RT @carlolaudisa: In arrivo dalla Stella Rossa Marko #Lazetic . Il @acmilan pesca nuovi gol: in Serbia lo paragonano a Vlahovic: prenderà i… - FabrizioMoranoo : Se @Erfaina1988 fa l’esperto di #Calciomercato allora lo può fare chiunque! ???? #SerieA #ocw #sportitalia #Inter #milan #Juventus -