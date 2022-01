Calcio | addio all’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio

(Di sabato 22 gennaio 2022)Di, exe dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L’annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di, 82 anni, aveva avuto un’ottima carriera dae negli anni ’70 portò il Catanzaro in serie A. Nel 1977 arrivò sulla panchina del, guidato alla finale di Coppa Italia. Fu proprio lui a scoprire in Argentina un giovanissimo Diego Maradona segnalandolo al presidente Corrado Ferlaino ma l’operazione non fu subito possibile a causa della chiusura delle frontiere al mercato. “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego – si legge nel messaggio condiviso sui social dal figlio giornalista, Gianluca Di– Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e ...

Lutto nel mondo delitaliano:all'età di 82 anni è morto Gianni Di Marzio . Ex allenatore del Lecce ma anche di Napoli, Catanzaro e Catania era noto per aver scoperto numerosi talenti. Su tutti Diego Armando ...Nel 1977 guidò il Napoli di Corrado Ferlaino fino alla finale di Coppa Italia:dopo un viaggio in Argentina segnalò alla squadra Diego Armando Maradona Lutto nel mondo del. È morto a 82 Gianni di Marzio, allenatore e dirigente sportivo, che fu il primo a scoprire il talento di Diego Armando Maradona. A dare l'annuncio il figlio Gianlucasu Twitter. "E adesso ...Addio a Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L’annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un’ottima ...Calcio: morto Gianni di Marzio; Ranieri 'se alleno lo devo a te'. Tecnico Watford: 'Mi mancherai, tantissimo' ROMA, 22 GEN - "Addio Gianni, sei stato il mio allenatore per 5 anni e mio grande amico ...