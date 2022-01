Alda D’Eusanio denuncia Mediaset e attacca Katia e Alfonso: “Io cacciata a pedate, lei protetta…” (Di sabato 22 gennaio 2022) In queste ore sta scoppiando il caos attorno al GF Vip e al conduttore Alfonso Signorini in quanto Alda D’Eusanio, dopo aver sporto denuncia contro Mediaset, è tornata a parlare della faccenda. La donna è apparsa alquanto adirata in quanto, a seguito della sua squalifica dal programma, la sua carriera è stata distrutta. La protagonista L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 22 gennaio 2022) In queste ore sta scoppiando il caos attorno al GF Vip e al conduttoreSignorini in quanto, dopo aver sportocontro, è tornata a parlare della faccenda. La donna è apparsa alquanto adirata in quanto, a seguito della sua squalifica dal programma, la sua carriera è stata distrutta. La protagonista L'articolo proviene da KontroKultura.

