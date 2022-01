Sterling Ruby | nella temporalità che lavora la materia

Advertising

cecicecia : RT @La_Lettura: Il nuovo numero de «la Lettura» è oggi in edicola con il @Corriere e nell’App per smartphone e tablet. La copertina è di St… - cecicecia : RT @La_Lettura: Il nuovo numero de «la Lettura» è oggi in anteprima nell'App per smartphone e tablet. Domani sarà in edicola con il @Corrie… - giuliaziino : RT @La_Lettura: Il nuovo numero de «la Lettura» è oggi in edicola con il @Corriere e nell’App per smartphone e tablet. La copertina è di St… - elyciaoo : RT @La_Lettura: Il nuovo numero de «la Lettura» è oggi in edicola con il @Corriere e nell’App per smartphone e tablet. La copertina è di St… - CorriereCultura : RT @La_Lettura: Il nuovo numero de «la Lettura» è oggi in edicola con il @Corriere e nell’App per smartphone e tablet. La copertina è di St… -

Ultime Notizie dalla rete : Sterling Ruby

UnfoldingRoma

1 of 9 Ciò che più convince in Future Present , la mostra di(1972) negli spazi di Gagosian a Roma, è l'installazione con le gocce in vetroresina, legno, vernice spray e laminato, che riflette l'urgenza di un'azione partecipata contro il Climate ...Una frase diche ben riassume la mission della sua arte.The Paris couture shows have returned to a packed live schedule. Should that mean turning our backs on the digital realm we've only scratched the surface of? Absolutely not.After making his return to AEW on Dynamite, former AEW World Champion Jon Moxley steps into the ring for the first time since October when he takes on "All Ego" Ethan Page. Plus, Jade Cargill defends ...