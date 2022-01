Siria | sparatorie dopo l' attacco al carcere di Hasakeh

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Siria sparatorie

Gazzetta di Parma

Le immagini dell'agenzia di stampa curda Hawar News Agency (ANHA) mostrano il fumo che si alza mentre gli spari echeggiano in un'area di Hasakeh, la citta' piu' grande dellanord - orientale. Le forze di sicurezza curde combattono contro i jihadisti in seguito a un attacco in una prigione, che ha causato pesanti perdite da entrambe le parti. 21 gennaio 2022... cecchini eper le strade, auto bruciate e il coprifuoco con pattuglie militari. Nelle ... e sono stati accusati dal governo di essere foreign fighters tornati dalla. Aktobe è ...Le immagini dell'agenzia di stampa curda Hawar News Agency (ANHA) mostrano il fumo che si alza mentre gli spari echeggiano in un'area di Hasakeh, ...L’uomo è morto in un raid SDF-Inherent Resolve. Era, insieme a “Rasheed”, tra i pianificatori dello sventato attacco al carcere di Gwayran per liberare i jihadisti ex ISIS.