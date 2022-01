Secondo 'The Lancet' la Lombardia fu sconvolta dal Covid per "l'inconsistenza della Regione e del Governo" (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - “La popolazione della Lombardia fu sconvolta dagli eventi e dall'inconsistenza della risposta da parte della sanità pubblica e delle autorità di Governo, oltre che da un piano pandemico obsoleto e non attuato”. E' quanto si legge in un articolo della rivista scientifica inglese ‘The Lancet' intitolato ‘Riconoscere gli errori del Covid nella sanità pubblica in risposta al Covid 19'. “I cittadini lombardi vennero messi di fronte all'orrore: ai propri affetti morti in casa senza cure e soli in ospedale – proseguono gli autori Chiara Alfieri, Marc Rgrot, Alice Desclaux e Kelley Sams – alla scarsità di ossigeno e bombole e alla confusione nell'identificare i corpi cremati”. Gli "errori" sulla zona ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - “La popolazionefudagli eventi e dall'risposta da partesanità pubblica e delle autorità di, oltre che da un piano pandemico obsoleto e non attuato”. E' quanto si legge in un articolorivista scientifica inglese ‘The' intitolato ‘Riconoscere gli errori delnella sanità pubblica in risposta al19'. “I cittadini lombardi vennero messi di fronte all'orrore: ai propri affetti morti in casa senza cure e soli in ospedale – proseguono gli autori Chiara Alfieri, Marc Rgrot, Alice Desclaux e Kelley Sams – alla scarsità di ossigeno e bombole e alla confusione nell'identificare i corpi cremati”. Gli "errori" sulla zona ...

Secondo 'The Lancet' la Lombardia fu sconvolta dal Covid per "l'inconsistenza della Regione e del Governo" AGI - Agenzia Giornalistica Italia

