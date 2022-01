Scuola, niente tampone per gli asintomatici: nuovo valzer di regole (Di venerdì 21 gennaio 2022) È trascorsa poco più di una settimana dal rientro in classe dopo le festività natalizie e tra quarantene, tamponi e didattica a distanza, i genitori italiani sono già allo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 21 gennaio 2022) È trascorsa poco più di una settimana dal rientro in classe dopo le festività natalizie e tra quarantene, tamponi e didattica a distanza, i genitori italiani sono già allo...

Advertising

bizcommunityit : Scuola, niente tampone per gli asintomatici: nuovo valzer di regole - dariomasiero : RT @sole24ore: ?? Covid a scuola, niente tampone per gli studenti vaccinati: - infoitinterno : Scuola, niente tampone per gli asintomatici: nuovo valzer di regole - Anna6Anny : Ma che è sta roba da scuola media, devi stare con me noo con lei..brr poi secondo Lulu Soleil ha bisogno di Soph o… - gabryvugh : domani rientro in quello schifo di scuola e non sono per niente pronta -