Sanremo 2022: svelate tutte le cover, ci sarà l’omaggio a Raffaella Carrà (Di venerdì 21 gennaio 2022) Life&People.it Ci avviciniamo a passi sempre verso il Festival di Sanremo 2022. Il direttore artistico Amadeus poche ore fa ha voluto svelare una nuova carta della sua kermesse. Il conduttore ha presentato, per l’occasione, tutte le cover che ascolteremo nella serata del 4 febbraio sul palco dell’Ariston. La serata cover del Festival di Sanremo 2022 è senza ombra di dubbio una delle più attese. Ad un passo dalla finale del 5 febbraio, tutti i BIG in gara si esibiranno sulle note di alcuni dei più grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 in versione rivisitata. Ognuno, da regolamento, ha avuto la possibilità di scegliere il modo in cui presentare i rispettivi pezzi. Alcuni artisti si esibiranno da soli, altri con l’accompagnamento di celebri colleghi. Alcuni ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 21 gennaio 2022) Life&People.it Ci avviciniamo a passi sempre verso il Festival di. Il direttore artistico Amadeus poche ore fa ha voluto svelare una nuova carta della sua kermesse. Il conduttore ha presentato, per l’occasione,leche ascolteremo nella serata del 4 febbraio sul palco dell’Ariston. La seratadel Festival diè senza ombra di dubbio una delle più attese. Ad un passo dalla finale del 5 febbraio, tutti i BIG in gara si esibiranno sulle note di alcuni dei più grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 in versione rivisitata. Ognuno, da regolamento, ha avuto la possibilità di scegliere il modo in cui presentare i rispettivi pezzi. Alcuni artisti si esibiranno da soli, altri con l’accompagnamento di celebri colleghi. Alcuni ...

Advertising

IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - repubblica : Furbetti del cartellino Sanremo: confermate in appello le assoluzioni, anche del 'vigile in mutande' [di Marco Lign… - smiletiziano1 : Siamo nel 2022 e ancora non ci decidiamo a chiamare Gianmarco Saurino ospite a Sanremo. - michelemezza : RT @giusmo1: Furbetti del cartellino Sanremo: confermate in appello le assoluzioni, anche del 'vigile in mutande' -