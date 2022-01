Rettore e Ditonellapiaga? ' Le più spudorate del Festival'

Advertising

DettoFattoRai2 : ? ESCLUSIVA ? Pasquale Mammaro rivela i retroscena della coppia Rettore - @ditonellapiaga a #Sanremo2022: 'È stata… - Bebuzzzzzz : @ditonellapiaga @Rettore_ conosci il @FantaSanremo ? voi siete nella mia squadra forza ???? - insidemusicit : #Ditonellapiaga e #Rettore: presentato oggi alla stampa 'CHIMICA' #InsideMusic - SanremoNews : 72° Festival di Sanremo: giornata di prove all'Ariston per Irama, La Rappresentante di Lista e Donatella Rettore co… - imperianews_it : 72° Festival di Sanremo: giornata di prove all'Ariston per Irama, La Rappresentante di Lista e Donatella Rettore co… -

Ultime Notizie dalla rete : Rettore Ditonellapiaga

In un Sanremo che si annuncia "libero e gender fluid" (e non soltanto per la presenza di Drusilla Foer)promettono di essere una delle coppie più esplosive dell'imminente Sanremo, audaci ma anche glamour. "Noi saremo le più spudorate del Festival, la nostra canzone è pura ironia"..., Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli . Michele Bravi si misurerà con Io vorrei...non vorrei... ma se vuoi , di Lucio Battisti al quale renderà omaggio anche Giusy ...Da My Way di Frank Sinatra a Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco; da You make me feel (like a natural woman) di Aretha Franklin a Canzone di Don Backy, a Your Song di Elton John: i classici della ...TUTTE LE COVER DI SANREMO Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even omaggia Alex Baroni. E non solo ...