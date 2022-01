Quirinale, De Martini (Lega) confinato in Sardegna a causa delle regole per i no vax: 'Mi aspettavo una deroga ...' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Guido De Martini, deputato della Lega, ha spiegato in un'intervista la condizione di 'esiliato' nella sua Sardegna, da dove, non avendo il green pass rafforzato, non può muoversi né tantomeno arrivare ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022) Guido De, deputato della, ha spiegato in un'intervista la condizione di 'esiliato' nella sua, da dove, non avendo il green pass rafforzato, non può muoversi né tantomeno arrivare ...

