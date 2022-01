Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini con gli ottavi agli Australian Open? Proiezioni ranking: Rublev è vicino… (Di venerdì 21 gennaio 2022) I primi risultati del terzo turno degli Australian Open 2022 di tennis, con la fresca vittoria di Berrettini su Alcaraz, in attesa dei match di Nadal e Rublev, hanno già iniziato a far cambiare gli equilibri nella top ten, dato che chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022. Al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando gli Australian Open si sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispetto agli altri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i punti degli Australian Open 2020 recupererà quelli degli Australian Open 2021. Ecco perché, al momento, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) I primi risultati del terzo turno degli2022 di tennis, con la fresca vittoria disu Alcaraz, in attesa dei match di Nadal e, hanno già iniziato a far cambiare gli equilibri nella top ten, dato che chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022. Al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando glisi sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispettoaltri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i punti degli2020 recupererà quelli degli2021. Ecco perché, al momento, il ...

Advertising

zazoomblog : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner in classifica con il 3° turno agli Australian Open? Proiezioni ranking ATP… - infoitsport : Ranking WTA Camila Giorgi, quante posizioni guadagna col 3° turno agli Australian Open? Proiezioni di classifica - giovannimiralem : @eziomauro @repubblica Oggi tutti articoli che puntano a indebolire M5S. Come se nel PD fossero santi. Quante ne us… - infoitsport : Ranking ATP, quante posizioni può guadagnare Jannik Sinner. Proiezioni classifica agli Australian Open - newsfresche : RT @OA_Sport: L'azzurra guadagna posizioni in graduatoria! -