Napoli, Manfredi: «Il canone stadio si può rinegoziare» (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Quello da parte del Calcio Napoli (per l’utilizzo dello stadio Maradona, ndr) è un canone che deve essere riscosso ma dobbiamo distinguere tra situazione pre Covid e situazione Covid». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale che ha all’ordine del giorno la discussione sul “Patto per Napoli”. Manfredi, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Quello da parte del Calcio(per l’utilizzo delloMaradona, ndr) è unche deve essere riscosso ma dobbiamo distinguere tra situazione pre Covid e situazione Covid». Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine del Consiglio comunale che ha all’ordine del giorno la discussione sul “Patto per”., L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Napoli, Manfredi: «Il canone stadio si può rinegoziare»: «Quello da parte del Calcio Napoli (per l’… - CalcioFinanza : #Napoli, il sindaco Manfredi sul debito del club per l'utilizzo del 'Maradona': «Il canone stadio si può rinegoziar… - PupiaTv : Napoli - Manfredi: il Governo ci chiede impegno su riscossione e patrimonio (21.01.22) - PupiaTv : Napoli - Manfredi: la dirigenza di Asia sarà nominata la settimana prossima (21.01.22) - ottopagine : Salva Napoli, Manfredi: 'E' una salvezza per la città'. Niente aumento di tasse #Napoli -