Misto, De Vito: relazione casa famiglia piccolo Luca presenta falsità (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – “Ho trovato il bambino in buone condizioni, ma c’è un grandissimo ‘però’: alcune parti della relazione seguente alla nostra visita sono false. Ci sono degli stravolgimenti di come è andata quella visita ispettiva”. A lanciare questa forte denuncia ai microfoni della Dire, è la consigliera della Regione Lazio Francesca De Vito, nel corso del sit-in di questa mattina davanti al Tribunale per i minorenni in solidarietà con mamma Chiara (nome di fantasia), che da ottobre non vede suo figlio. La consigliera, insieme alla senatrice Cinzia Leone (M5s), ha visitato la casa famiglia dove è ospitato il piccolo Luca (nome di fantasia), e ha riscontrato gravi incongruenze tra l’andamento effettivo della visita e la relazione della casa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – “Ho trovato il bambino in buone condizioni, ma c’è un grandissimo ‘però’: alcune parti dellaseguente alla nostra visita sono false. Ci sono degli stravolgimenti di come è andata quella visita ispettiva”. A lanciare questa forte denuncia ai microfoni della Dire, è la consigliera della Regione Lazio Francesca De, nel corso del sit-in di questa mattina davanti al Tribunale per i minorenni in solidarietà con mamma Chiara (nome di fantasia), che da ottobre non vede suo figlio. La consigliera, insieme alla senatrice Cinzia Leone (M5s), ha visitato ladove è ospitato il(nome di fantasia), e ha riscontrato gravi incongruenze tra l’andamento effettivo della visita e ladella...

Advertising

LilianaCherubi1 : @GianniMagini @elio_vito Manca un anno e mezzo a 15 mila € al mese! Che fa? Si dimette ? ?? passa al gruppo misto ?… - Invinctus1 : @elio_vito Io opto per #PaoloMaddalena o #AnnaFalcone , due certezze di garanzia per la Costituzione, la Democrazia… - Losservatoriox : @elio_vito @CottarelliCPI Sei ancora in Forza Italia o sei passato al gruppo misto? - sibilla75 : @P_Rava @GiuseppeConteIT @EnricoLetta Sì è verosimile, tuttavia nel segreto dell'urna uno come Bersani verrebbe vot… - Gennaro55591240 : @nello_paolo @jo19N26 Si si ovvio. Lo stesso don Vito in fin dei conti, era un misto tra fantasia, ed episodi legat… -