Mario Draghi si dimette | la conferma di Palazzo chigi

Il Pd minaccia la crisi di governo e proprio dal Nazareno filtra una voce clamorosa: Mario Draghi si dimetterà, comunque andranno le votazioni per il Quirinale. Parola di Luigi Zanda, secondo cui stratta in realtà di una "ovvia banalità"e di una "prassi istituzionale". "Se Draghi non va al Quirinale - ricorda l'ex presidente dei senatori Pd, citato in un retroscena del Giornale - dovrebbe presentare le dimissioni da presidente del Consiglio al nuovo presidente della Repubblica. È la prassi e dovrebbe farlo anche lui". A ogni cambio della guardia al Colle, ha sottolineato ancora Zanda, accade questo. Ma stavolta c'è un elemento decisivo: il voto sul Quirinale si intreccia con lo spauracchio del voto anticipato, quello politico. E così la nota di Zanda è in realtà un mezzo ricatto, un avvertimento a tutto il ...

