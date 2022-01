Lombardia: “Un piano pandemico obsoleto” fu ciò che diede inizio al contagio? (Di venerdì 21 gennaio 2022) “La popolazione della Lombardia fu sconvolta dagli eventi e dall’inconsistenza della risposta da parte della sanità pubblica e delle autorità di governo, oltre che da un piano pandemico obsoleto e non attuato”. Recita così un articolo della rivista scientifica inglese ‘The Lancet’, continuando: “I cittadini lombardi vennero messi di fronte all’orrore: ai propri affetti morti in casa senza cure e soli in ospedale, alla scarsità di ossigeno e bombole e alla confusione nell’identificare i corpi cremati”. Scritto da Chiara Alfieri, Marc Rgrot, Alice Desclaux e Kelley Sam e intitolato ‘Riconoscere gli errori del governo nella gestione della sanità pubblica in risposta al Covid 19’, l’articolo del Lancet si presenta molto critico, e non si fa scrupoli a puntare il dito contro fattori ben precisi. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) “La popolazione dellafu sconvolta dagli eventi e dall’inconsistenza della risposta da parte della sanità pubblica e delle autorità di governo, oltre che da une non attuato”. Recita così un articolo della rivista scientifica inglese ‘The Lancet’, continuando: “I cittadini lombardi vennero messi di fronte all’orrore: ai propri affetti morti in casa senza cure e soli in ospedale, alla scarsità di ossigeno e bombole e alla confusione nell’identificare i corpi cremati”. Scritto da Chiara Alfieri, Marc Rgrot, Alice Desclaux e Kelley Sam e intitolato ‘Riconoscere gli errori del governo nella gestione della sanità pubblica in risposta al Covid 19’, l’articolo del Lancet si presenta molto critico, e non si fa scrupoli a puntare il dito contro fattori ben precisi. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia piano Covid, The Lancet: "Lombardia fu sconvolta da autorità impreparate" "La popolazione della Lombardia fu sconvolta dagli eventi e dall'inconsistenza della risposta da parte della sanità pubblica e delle autorità di governo, oltre che da un piano pandemico obsoleto e ...

Turismo: via libera in Commissione Attività Produttive al Piano regionale ...meta regionale lombarda sui mercati nazionali ed esteri sono i 4 ambiti in cui si muove il Piano. ... a promuovere le iniziative culturali e storiche dei territori della Lombardia oltre a incentivare il ...

Lombardia: sì in Commissione Attività Produttive al Piano turismo ExPartibus Covid, 'The Lancet': "I cittadini della Lombardia pagarono l'impreparazione del governo e della sanità pubblica" La rivista scientifica dedica alla regione più colpita dal virus un articolo intitolato 'Riconoscere gli errori del governo in risposta al Covid 19' e tra questi mette anche l'assenza di un piano pand ...

L'analisi di The Lancet: la Lombardia fu travolta dal virus per impreparazione delle autorità "La decisione di non creare la zona rossa ad Alzano e Nembro", scrive la rivista scientifica, viene vista come "direttamente responsabile della diffusione dell'infezione" in Italia e poi in Europa ...

