LIVE Sinner-Daniel, Australian Open 2022 in DIRETTA: ostacolo nipponico verso gli ottavi (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinner-Sousa – Sinner-Johnson – Daniel-Murray – Il profilo di Taro Daniel Buon mattino a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno degli Australian Open 2022 che mette di fronte Jannik Sinner, testa di serie numero 11 del tabellone principale a Melbourne, e il qualificato giapponese Taro Daniel. Percorso finora semplice per il numero 2 d’Italia e 10 del mondo, che ha sconfitto senza cedere un set il portoghese Joao Sousa e l’americano Steve Johnson. Anche il suo avversario finora non ha avuto alcuna flessione: tre parziali per battere tanto un altro qualificato, il cileno Tomas Barrios Vera, e soprattutto ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Sousa –-Johnson –-Murray – Il profilo di TaroBuon mattino a tutti, e benvenuti alladel match di terzo turno degliche mette di fronte Jannik, testa di serie numero 11 del tabellone principale a Melbourne, e il qualificato giapponese Taro. Percorso finora semplice per il numero 2 d’Italia e 10 del mondo, che ha sconfitto senza cedere un set il portoghese Joao Sousa e l’americano Steve Johnson. Anche il suo avversario finora non ha avuto alcuna flessione: tre parziali per battere tanto un altro qualificato, il cileno Tomas Barrios Vera, e soprattutto ...

