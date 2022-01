LIVE Camila Giorgi-Barty, Australian Open 2022 in DIRETTA: Berrettini batte Alcaraz, fra poco tocca all’azzurra (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 I precedenti sono estremamente favorevoli alla Barty: tre match e tre vittorie per lei tra il 2017 ed il 2018. 9.37 Partita valida per il terzo turno del tabellone femminile, Camila ha uno scoglio enorme da superare nella numero 1 al mondo a caccia del primo trionfo avanti al proprio pubblico. 9.33 Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, con l’azzurro che si è imposto nel tie-break del quinto set. Fra poco ancora Italia con Camila Giorgi che sfida la numero 1 del mondo Ashleigh Barty. 8.04: Purtroppo il match tra Berrettini ed Alcaraz scivola al quinto set. Lo spagnolo ora appare in totale controllo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.40 I precedenti sono estremamente favorevoli alla: tre match e tre vittorie per lei tra il 2017 ed il 2018. 9.37 Partita valida per il terzo turno del tabellone femminile,ha uno scoglio enorme da superare nella numero 1 al mondo a caccia del primo trionfo avanti al proprio pubblico. 9.33 Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra Matteoe Carlos, con l’azzurro che si è imposto nel tie-break del quinto set. Fraancora Italia conche sfida la numero 1 del mondo Ashleigh. 8.04: Purtroppo il match traedscivola al quinto set. Lo spagnolo ora appare in totale controllo ...

Advertising

OA_Sport : Dopo il successo di Matteo Berrettini, è ancora Italia sul centrale dell'Australian Open! Segui con noi la DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Barty Australian Open 2022 in DIRETTA: a breve Berrettini-Alcaraz ultimo match della sessione di… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Barty Australian Open 2022 in DIRETTA: serve l’impresa da leggenda contro la n.1 al mondo -… - ukadultwebcams : camila_sandoval - zazoomblog : LIVE Berrettini-Kozlov Australian Open 2022 in DIRETTA: vittoria di Camila Giorgi nel 1° match inizio non prima del… -