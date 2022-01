LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 7-6 4-6 2-6 5-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo deve allungare il match! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Berrettini RESTA AVANTI NEL QUINTO SET!!!! Alcaraz deve allungare il match. 40-15 Risposta lunga dell’iberico. 30-15 Servizio e diritto diagonale del romano. 15-15 Lo spagnolo continua a muovere l’avversario riuscendo a recuperare con il back di rovescio. 15-0 Risposta lunga di Alcaraz, particolarmente incitato dal pubblico… 4-4 Scappa via il diritto di Berrettini che ha provato a tenere il ritmo dell’avversario: la battaglia entra nel vivo! 40-15 Lungo il rovescio lungolinea di Berrettini che perde un altro confronto. 30-15 Alcaraz muove come vuole l’avversario con il diritto. 15-15 SMORZATA PAZZESCA DI Alcaraz DOPO IL BACK DI ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4RESTA AVANTI NEL QUINTO SET!!!!il match. 40-15 Risposta lunga dell’iberico. 30-15 Servizio e diritto diagonale del romano. 15-15 Locontinua a muovere l’avversario riuscendo a recuperare con il back di rovescio. 15-0 Risposta lunga di, particolarmente incitato dal pubblico… 4-4 Scappa via il diritto diche ha provato a tenere il ritmo dell’avversario: la battaglia entra nel vivo! 40-15 Lungo il rovescio lungolinea diche perde un altro confronto. 30-15muove come vuole l’avversario con il diritto. 15-15 SMORZATA PAZZESCA DIDOPO IL BACK DI ...

