L’Estetista Cinica: come sgonfiare la pancia in un’ora per indossare l’abito stretto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Antonella Clerici non è l’unica ad avere un po’ di pancia e a E’ sempre mezzogiorno interviene L’Estetista Cinica. Cristina Fogazzi ci suggerisce come sgonfiare la pancia in poco tempo per indossare un abito aderente, un jeans stretto ed evitare di mettere la panciera. Questa sera Antonella Clerici ha la finale di The Voice Senior, in questi giorni ha seguito una dieta ferrea, stasera deve indossare un vestito aderente e vorrebbe evitare troppa pancia. I consigli delL’Estetista Cinica sono perfetti anche per lei ma la conduttrice ammette che oggi non ha tempo di fare il fango suggerito dalla Fogazzi, indosserà quindi doppia panciera e cercherà di trattenere il fiato. I fanghi di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 gennaio 2022) Antonella Clerici non è l’unica ad avere un po’ die a E’ sempre mezzogiorno interviene. Cristina Fogazzi ci suggeriscelain poco tempo perun abito aderente, un jeansed evitare di mettere la panciera. Questa sera Antonella Clerici ha la finale di The Voice Senior, in questi giorni ha seguito una dieta ferrea, stasera deveun vestito aderente e vorrebbe evitare troppa. I consigli delsono perfetti anche per lei ma la conduttrice ammette che oggi non ha tempo di fare il fango suggerito dalla Fogazzi, indosserà quindi doppia panciera e cercherà di trattenere il fiato. I fanghi di ...

Advertising

zazoomblog : Cristina Fogazzi chi è l’Estetista Cinica? Ecco come è diventata famosa - #Cristina #Fogazzi #l’Estetista - DaniAgostini32 : L'Estetista Cinica è arrivata a fatturare 60 milioni di euro: 'Non avevo un soldo, sono arrivata a vendere l'oro' -… - Valeriotta_ : @GiadaGuendalina Infatti io l'ho sentito dire dalla tua compaesana Estetista Cinica. - youssefhtr : Io amo l’estetista cinica ok - ParliamoDiNews : L`Estetista Cinica è arrivata a fatturare 60 milioni di euro: `Non avevo un soldo, sono arrivata a vendere l`oro` -… -