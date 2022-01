Ladri in casa Tortu a caccia dell'oro di Tokyo. Ma la medaglia è in banca (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tentativo di furto in casa di Filippo Tortu. Nel mirino dei Ladri c'era la medaglia d'oro conquistata dal brianzolo a Tokyo nella staffetta 4x100. A rendere noto l'accaduto è stato lo stesso velocista ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tentativo di furto indi Filippo. Nel mirino deic'era lad'oro conquistata dal brianzolo anella staffetta 4x100. A rendere noto l'accaduto è stato lo stesso velocista ...

