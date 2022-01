Inter, Scamacca nel mirino: pronta la strategia nerazzurra (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gianluca Scamacca resta nel mirino dell’Inter per il ruolo di bomber del futuro: ecco la strategia nerazzurra per convincere il Sassuolo L’Inter ha l’obiettivo ben chiaro nella testa e starebbe valutando un’offerta per Gianluca Scamacca. L’ariete del Sassuolo sarebbe l’ideale per il dopo Dzeko e Marotta studia l’affondo. I nerazzurri sarebbero disposti ad arrivare a 40 milioni chiesti dai neroverdi, ma a patto di inserire due contropartite: Pirola e Pinamonti potrebbero essere i nomi giusti. A riportarlo la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gianlucaresta neldell’per il ruolo di bomber del futuro: ecco laper convincere il Sassuolo L’ha l’obiettivo ben chiaro nella testa e starebbe valutando un’offerta per Gianluca. L’ariete del Sassuolo sarebbe l’ideale per il dopo Dzeko e Marotta studia l’affondo. I nerazzurri sarebbero disposti ad arrivare a 40 milioni chiesti dai neroverdi, ma a patto di inserire due contropartite: Pirola e Pinamonti potrebbero essere i nomi giusti. A riportarlo la Gazzetta dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

