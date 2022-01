I sogni di Sonego finiscono in rete con l' ultima volée

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Miomir Kecmanovic ad approfittare dell'incidente della Storia, del buco lasciato in tabellone dalla razionale e non illogica espulsione di Novak Djokovic dall'Australia alla vigilia dell'Happy Slam ...

"Idemoooo" urlava allora Kecmanovic, che sentiva l'odore dell'impresa e la portava a compimento nel 12mo gioco:annullava il primo match point con uno smash, ma poi sul successivo seppelliva ...... mentre il russo ha sgretolato idel serbo agli Us Open. L'Italia si presenta con tre tennisti come teste di serie, ossia Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo; il capitolino ...“Idemoooo” urlava allora Kecmanovic, che sentiva l’odore dell’impresa e la portava a compimento nel 12mo gioco: Sonego annullava il primo match point con uno smash, ma poi sul successivo ...Il numero 26 del mondo supera in rimonta il tedesco Otte in quattro set: vendicata la sconfitta dello US Open. Ora lo attende Kecmanovic ...