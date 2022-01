I Kasabian tornano in Italia | ecco dove e quando Quattro nuove date per la rock band

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kasabian tornano

leggo.it

Mantova, Roma e Nichelino (To) saranno le città dove isi esibiranno. Leggi anche > Ihanno venduto più di 5,5 di dischi in tutto il mondo e sono arrivati per ben 5 volte in testa ...Crimine, arte, potere e mistero: gli anni ruggenti della Germania di Weimara rivivere nella terza stagione di Babylon Berlin , in onda in prima visione da stasera su ...Edgar, detto l'...Nuove date per i Kasabian: la band di Leicester, che un mese fa ha annunciato la sua partecipazione a Lucca Summer Festival in una serata in cui dividerà il palco con ...Sonic Park Stupinigi: il 5 luglio arrivano i Kasabian. I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle 11 di lunedì 24 gennaio ...