Green Pass | vietato l’ingresso ai cani e ai non vaccinati Draghi umilia il Parlamento | che è pronto a ricambiare

Advertising

VittorioSgarbi : #folliedacovid Per ritirare la pensione sarà necessario avere il 'green pass base'. Di questo passo la gente mander… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - AlexBazzaro : La Romania abbandona l’idea del green pass. La Svizzera annuncia che tra febbraio e marzo toglierà ogni restrizione… - Hibbing59 : RT @strange_days_82: Se tutti gli esercizi commerciali esponessero un cartello con la scritta : ' In questo locale entrano tutti perché il… - MarchePinna : @SkySport Questo green pass funziona sempre meglio!!!??????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

... Michael Brunner, per paura che un "commando di controllo" (la polizia, ndr ) per il Superaustriaco potesse "disturbare" l'evento. Secondo quanto riportato dal quotidiano Die Presse , gli ...Quella sulle pensioni non è l'unica stretta prevista dal governo riguardo il. Con il nuovo Dpcm è stato stabilito, infatti, che per accedere in Poste e banche è necessario almeno ilbase. Non serve invece per accedere nei supermercati, ma cosa accade se ...Controlli dei Nas in farmacie e hub del Nord Italia contro la nuova trovata di chi vuole evitare il vaccino ma avere il Green pass ...Niente ritiro pensione senza Green pass, ma il certificato verde non servirà per entrare nei supermercati e i nei negozi di alimentari, e neppure per entrare nelle farmacie. Il presidente del Consigli ...