Gazzetta: duello Napoli - Lazio per Bajrami il trequartista dell'Empoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il gioiellino dei toscani. Gli azzurri si muovono in anticipo e cercano fantasia e gol per sostituire il partente Lorenzo Insigne. Empoli 15/08/2021 - Coppa Italia / Empoli - Vicenza / foto Image ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il gioiellino dei toscani. Gli azzurri si muovono in anticipo e cercano fantasia e gol per sostituire il partente Lorenzo Insigne.15/08/2021 - Coppa Italia /- Vicenza / foto Image ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta duello Gazzetta: duello Napoli - Lazio per Bajrami il trequartista dell'Empoli Duello di mercato Napoli - Lazio per il trequartista dell'Empoli che ha incantato San Siro contro l'Inter in Coppa Italia e che fin qui ha segnato otto gol e servito quattro assist. Ecco cosa scrive ...

