Elton John dopo due anni torna sul palco e si prepara al suo tour di addio (Di venerdì 21 gennaio 2022) A causa della pandemia la star Elton John aveva annullato tutti i suoi concerti, ma oggi ritorna sul palco. L’ultimo concerto di Elton John fu nel marzo del 2020 6 marzo 2020, 745 giorni senza cantare dal vivo, la pausa più lunga in tutta la sua carriera. Elton John torna più carico di prima e sale di nuovo su un palco per proseguire quello che aveva interrotto ormai quasi due anni fa. La popstar inglese ha ripreso il suo tour mondiale di addio, “Farewell Yellow Brick Road”, a New Orleans, mercoledì 19 gennaio. Si tratta della prima di una serie di date in programma negli Stati Uniti nel 2022, che lo porteranno a esibirsi a Chicago, New York, Miami e in molte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) A causa della pandemia la staraveva annullato tutti i suoi concerti, ma oggi risul. L’ultimo concerto difu nel marzo del 2020 6 marzo 2020, 745 giorni senza cantare dal vivo, la pausa più lunga in tutta la sua carriera.più carico di prima e sale di nuovo su unper proseguire quello che aveva interrotto ormai quasi duefa. La popstar inglese ha ripreso il suomondiale di, “Farewell Yellow Brick Road”, a New Orleans, mercoledì 19 gennaio. Si tratta della prima di una serie di date in programma negli Stati Uniti nel 2022, che lo porteranno a esibirsi a Chicago, New York, Miami e in molte ...

