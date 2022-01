Doc-Nelle tue Mani 2 | Cristina Marino scrive un post sui social e il web si infiamma

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Continua ad ottenere ogni giorno sempre più successo la celebre fiction di Rai 1 intitolata ‘Doc-tue2’. Sono milioni i telespettatori che seguono con affetto e costanza ogni puntata e tra i tanti fan della fiction vi troviamo anche una bellissima e famosa donna dello spettacolo e del cinema. Di chi stiamo parlando? Dell’attriceche proprio ieri in occasione della seconda puntata della fiction ha scritto suiun particolare. Grande successo per ‘Doc-tue2’ Doc-tueè una serie televisiva di grande successo in onda su Rai1 dal 2020. Protagonisti di questa serie Luca Argentero nei panni del Dottore Andrea Fanti e Matilde Gioli nei panni di Giulia ...

RollingStoneita : .@pierspollon può fare davvero tutto. Lo dimostra la svolta psycho villain in ‘Blanca’, che ha ispirato anche la no… - Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - Zappullaclary : Avete seguito ieri sera Doc nelle tue mani ? - Zappullaclary : Vi piace Doc nelle tue mani ? -

Da Raoul Bova ( Don Matteo ) a Luca Argentero (Tue Mani ), fino a Lino Guanciale ( Noi / This Is Us e Sopravvissuti ). I tre calcheranno il palco dell'Ariston rispettivamente...Luca Argentero , invece, salirà nuovamente sul palco dell'Ariston durante la seconda serata per celebrare il successo enorme diTue Mani 2 . Infine, Lino Guanciale apparirà alla serata ...Continua ad ottenere ogni giorno sempre più successo la celebre fiction di Rai 1 intitolata ‘Doc-Nelle tue mani 2’. Sono milioni i telespettatori che seguono con affetto e costanza ogni puntata e tra ...I grandi attori italiani ospiti a Sanremo 2022. Sono stati annunciate le tre punte di diamanti delle fiction di Raiuno Luca Argentero, Raoul Bova e Lino Guanciale tra gli ospiti di Sanremo 2022. Attua ...