Delia Duran dal Gf Vip a La Pupa e il Secchione? (Di venerdì 21 gennaio 2022) A svelare il retroscena della possibile partecipazione di Delia Duran al programma condotto dalla D’Urso è stato in queste ore Davide Maggio rispondendo ai follower su Instagram Delia Duran verso La Pupa e Il Secchione? A svelare della possibile partecipazione al programma di Delia Duran è stato Davide Maggio rispondendo ad una diretta su Instagram ai fan. Pare infatti che la bella modella sudamericana e moglie (o ex moglie) di Alex Belli potrebbe approdare a La Pupa e Il Secchione che sarà condotto da Barbara D’Urso o almeno la conduttrice la vorrebbe con sé nel programma Mediaset. Se così fosse, ecco svelato il vero motivo che vede Delia dentro la casa di Cinecittà: non per scoprire la verità sul ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) A svelare il retroscena della possibile partecipazione dial programma condotto dalla D’Urso è stato in queste ore Davide Maggio rispondendo ai follower su Instagramverso Lae Il? A svelare della possibile partecipazione al programma diè stato Davide Maggio rispondendo ad una diretta su Instagram ai fan. Pare infatti che la bella modella sudamericana e moglie (o ex moglie) di Alex Belli potrebbe approdare a Lae Ilche sarà condotto da Barbara D’Urso o almeno la conduttrice la vorrebbe con sé nel programma Mediaset. Se così fosse, ecco svelato il vero motivo che vededentro la casa di Cinecittà: non per scoprire la verità sul ...

Advertising

Elisa60388018 : RT @Novella_2000: Delia racconta i dettagli di quello che hanno fatto Alex e Soleil sotto le coperte #gfvip - StraNotizie : Delia Duran cerca di avvicinarsi a Soleil, ma lei reagisce così - PimpinellaR : RT @TV_Italiana: ?? Stasera #GFVip continua la soap opera #CentoBelline: Alex Belli entra in casa per un faccia a faccia con Soleil e Delia… - TV_Italiana : ?? Stasera #GFVip continua la soap opera #CentoBelline: Alex Belli entra in casa per un faccia a faccia con Soleil e… - thepostea : DELIA DURAN PUNTA BARÙ: “SONO QUI PER TROVARE UN ALTRO, VOGLIO LUI”, LA COPPIA CON JESSICA NON S’HA DA FARE? #jeru… -