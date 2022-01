Cresce nei 5S il fronte pro-Draghi. Nodo Viminale. Il piano B è solo Casini (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cresce di ora in ora nel Movimento 5 Stelle il fronte di chi appoggia l'ipotesi del trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. La proposta di eleggere per il dopo Mattarella il presidente del Consiglio, avanzata da Enrico Letta con l'ok di Roberto Speranza e di Articolo 1/LeU, inizia a... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 21 gennaio 2022)di ora in ora nel Movimento 5 Stelle ildi chi appoggia l'ipotesi del trasloco di Marioda Palazzo Chigi al Quirinale. La proposta di eleggere per il dopo Mattarella il presidente del Consiglio, avanzata da Enrico Letta con l'ok di Roberto Speranza e di Articolo 1/LeU, inizia a... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Microsoft cresce nei videogiochi, compra Activision. Pagherà 68,7 miliardi di dollari, 95 dollari per ogni azione… - LICIO15 : Cresce numero di giovani morti di sesso maschile in seguito all’entrata in esercizio delle vaccinazioniCovid-19 ri… - maxpat72 : RT @TgLa7: Dati settimanali ISS su #pandemia: Valle d'Aosta a rischio, cresce occupazione nei reparti. Oggi 179.106 postivi, 373 morti. Rt… - rossidoria : RT @ConilSud: 'Cerignola:terra di banditi'. Un luogo comune rovesciato dal progetto 'Ciascuno cresce solo se sognato', che all'interno di u… - SamueleAbbate3 : RT @TgLa7: Dati settimanali ISS su #pandemia: Valle d'Aosta a rischio, cresce occupazione nei reparti. Oggi 179.106 postivi, 373 morti. Rt… -