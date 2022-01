Covid: altri 7 casi a Pechino a due settimane da Giochi (Di venerdì 21 gennaio 2022) La città di Pechino ha segnalato altri 7 casi i di Covid - 19 a trasmissione locale e 5 asintomatici dalla mezzanotte alle 16:00 di oggi, a due settimane dall'apertura dei Giochi olimpici invernali. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) La città diha segnalatoi di- 19 a trasmissione locale e 5 asintomatici dalla mezzanotte alle 16:00 di oggi, a duedall'apertura deiolimpici invernali. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano a crescere velocemente, trainati dalla variante Omicron, i casi di Covid-19 tra medici, infermieri e alt… - TgrRaiCalabria : Oggi apre il reparto Covid nell'ospedale di Cariati. 10 posti letto, a cui se ne aggiungeranno altri. Primo passo p… - La7tv : #lariachetira La costituzionalista Anna Chimenti: 'Qui in Inghilterra fino a dicembre a chi metteva la mascherina v… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 21 GENNAIO / ALTRI 2.375 CONTAGI / ZERO DECESSI / 23 P… - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 179.106 nuovi casi con 1.117.553 tamponi e altri 373 morti | Tasso di positività in calo: al 16% #coronavirus… -