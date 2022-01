Ciclismo | Enric Mas | “Tour de France e Vuelta sono i miei obiettivi Devo avere più coraggio e attaccare”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La Spagna non vince ildedal 2009 ed anche in questa stagioneMas rappresenta la miglior carta che iliberico possa giocarsi sulle stradesi. Il 27enne di Artà sarà uno dei capitani del team Movistar nella prossima edizione della Grand Boucle, come ha confermato lui stesso nella conferenza stampa di presentazione del team. Mas ha già fissato i suoistagionali, mettendo anche lanel mirino. Lo spagnolo, però, sa bene che il grande favorito alè Tadej Pogacar e subito dietro c’è Primoz Roglic, ma Mas vuole comunque giocarsi le sue carte ed essere protagonista nella corsase: “Per batterlisemplicemente lavorare il più duramente possibile e poi continuare ...

Prosegue: "Penso di dover correre in maniera più aggressiva. È vero anche che se negli ultimi due Tour non ho attaccato è perché non ne avevo più. Alla Vuelta 2021, dopo la caduta in Cantabria, ho ...Bologna, 21 ottobre 2021 " La rottura si è consumata alla Vuelta , con Lopez messo sotto scacco da un'azione da lontano e con la squadra che privilegiato sostenereMas , ma i rapporti interni tra il colombiano e la Movistar erano già tesi. Di fatto, la squadra spagnola ha deciso dopo il Tour di non concedere il permesso a Lopez di partecipare alle ...La Spagna non vince il Tour de France dal 2009 ed anche in questa stagione Enric Mas rappresenta la miglior carta che il ciclismo iberico possa giocarsi sulle strade francesi. Il 27enne di Artà sarà u ...Qualche anno doveva succedere. C'era una volta un ciclista che doveva essere scritto per dire che Alejandro Valverde era quasi eterno. "Sarà la mia ultima ...