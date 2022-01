Calciomercato Milan – Theo Hernandez, rinnovo ad un passo: le cifre (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Theo Hernandez è sempre più vicino al rinnovo con il club rossonero. Ecco le novità Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le ultime news suldelè sempre più vicino alcon il club rossonero. Ecco le novità

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il #Milan non molla #Botman: si valuta l'ipotesi di bloccarlo ora per giugno. E intanto… - cmdotcom : #Milan, i nodi vengono al pettine. Tutti gli errori di un mercato che non ha rinforzato la squadra… - pisto_gol : Tra i 20 club UEFA che hanno speso di più sul calciomercato ci sono 3 italiane-Juventus Milan e Roma-10 inglesi, 3… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, Diallo è piano B ma il PSG lo cede solo a titolo definitivo: Secondo La Gazzetta dello Sport in e… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Milan, ora il nome nuovo è Mbemba, difensore del Porto -