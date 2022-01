Bollettino Covid Lazio di oggi 21 gennaio: 15.314 nuovi casi (7.916 a Roma) e 26 decessi (+11). Il 2 febbraio open day per donne in ... (Di venerdì 21 gennaio 2022) il della Regione di oggi venerdì 21 gennaio . Su 22.501 tamponi molecolari e 78.377 tamponi antigenici per un totale di 100.878 tamponi, si registrano 15.314 nuovi casi positivi (+1.891), sono 26 i ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) il della Regione divenerdì 21. Su 22.501 tamponi molecolari e 78.377 tamponi antigenici per un totale di 100.878 tamponi, si registrano 15.314positivi (+1.891), sono 26 i ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, il #Piemonte passa in zona arancione. I ricoveri sono 2.195 - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - GiovaQuez : Per il Cts il bollettino Covid deve rimanere quotidiano #COVID19 - infoitinterno : Bollettino Covid del 21 gennaio: 179.106 nuovi contagi in Italia, 373 i decessi - anto5stars : RT @fattoquotidiano: IL BOLLETTINO COVID DI OGGI Ecco tutti i dati in Italia delle ultime 24 ore -