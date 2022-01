Berlusconi prepara un messaggio. E corre voce che potrebbe essere proprio lui a indicare Draghi per il Colle (Di venerdì 21 gennaio 2022) Silvio Berlusconi starebbe preparando il passo indietro. Ma conservando un ruolo centrale, da “padre della patria”. Il modo per sciogliere la riserva potrebbe essere o un videomessaggio o un documento con il quale sarebbe proprio il Cavaliere a proporre Mario Draghi come presidente della Repubblica. Un suggerimento sul quale ha insistito Vittorio Sgarbi: “Se sarà lui a indicare Draghi risolverebbe tutti i problemi”. Gli alleati attendono la mossa di Berlusconi “I suoi alleati – scrive oggi il Corriere – attendono di capire quale sia la sua vera mossa, se è attendibile la tesi secondo cui l’ex premier starebbe preparando un documento per offrire il proprio endorsement a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Silviostarebbendo il passo indietro. Ma conservando un ruolo centrale, da “padre della patria”. Il modo per sciogliere la riservao un videoo un documento con il quale sarebbeil Cavaliere a proporre Mariocome presidente della Repubblica. Un suggerimento sul quale ha insistito Vittorio Sgarbi: “Se sarà lui arisolverebbe tutti i problemi”. Gli alleati attendono la mossa di“I suoi alleati – scrive oggi il Corriere – attendono di capire quale sia la sua vera mossa, se è attendibile la tesi secondo cui l’ex premier starebbendo un documento per offrire ilendorsement a ...

Advertising

SecolodItalia1 : Berlusconi prepara un messaggio. E corre voce che potrebbe essere proprio lui a indicare Draghi per il Colle… - zazoomblog : Berlusconi verso decisione ma Salvini prepara già il “dopo” - #Berlusconi #verso #decisione #Salvini - zazoomblog : Berlusconi verso decisione ma Salvini prepara già il “dopo” - #Berlusconi #verso #decisione #Salvini… - Marilenapas : RT @fanpage: Matteo Salvini si prepara ad abbandonare la pista Berlusconi per il Quirinale. Il leader leghista è già al lavoro per un 'pian… - IMorassi : RT @paolomosanghini: Berlusconi vuole rappresentare l’Italia tricolore. E Matteo Salvini gli prepara il film: Bianco, rosso e Verdini. #… -