Barcellona | Xavi saluta Dembelé | «Il suo addio non influenzerà la squadra»

Nel corso di una conferenza stampa, l'allenatore del Barcellona Xavi ha detto addio a Dembelé Intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro l'Athletic Bilbao, Xavi ha parlato così del futuro di Ousmane Dembélé, obiettivo della Juventus. PAROLE – «Dembélé è un giocatore importante ma è una decisione del club e dunque tutti siamo d'accordo. Non penso che la sua assenza influenzi la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

