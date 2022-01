Backup chat WhatsApp da iOS ad Android quasi pronti, ultimi dettagli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ci siamo quasi: ben presto la funzione di Backup chat WhatsApp da iOS ad Android sarà disponibile per tutti gli utenti interessati. L’opzione manca ancora all’appello ma gli sviluppatori del servizio di messaggistica ci stanno lavorando ampiamente proprio in questa prima parte del 2022, come dimostrato dall’ultima beta per iPhone dell’applicazione. La novità è stata notata da WABetaInfo in queste ore. L’immagine di apertura articolo mostra proprio le nuove schermate che consentiranno il trasferimento di tutte le conversazioni da un iPhone ad un qualunque smartphone Android nell’immediato futuro. Urge l’esigenza di procedere in questo senso, visto che già nel corso del 2021 è stata consentita l’operazione contraria, ossia il passaggio di tutte le conversazioni da device con OS di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ci siamo: ben presto la funzione dida iOS adsarà disponibile per tutti gli utenti interessati. L’opzione manca ancora all’appello ma gli sviluppatori del servizio di messaggistica ci stanno lavorando ampiamente proprio in questa prima parte del 2022, come dimostrato dall’ultima beta per iPhone dell’applicazione. La novità è stata notata da WABetaInfo in queste ore. L’immagine di apertura articolo mostra proprio le nuove schermate che consentiranno il trasferimento di tutte le conversazioni da un iPhone ad un qualunque smartphonenell’immediato futuro. Urge l’esigenza di procedere in questo senso, visto che già nel corso del 2021 è stata consentita l’operazione contraria, ossia il passaggio di tutte le conversazioni da device con OS di ...

