Australian Open, McEnroe: “Disponibile ad un lavoro part-time per aiutare Sinner” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Sono Disponibile ad un lavoro part-time per aiutare Jannik a diventare un grande giocatore, cosa che credo accadrà, indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no. Ho detto a Riccardo Piatti che se qualche volta vuole il mio aiuto per questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, sarei ben felice. L’ho visto allenarsi lo scorso anno durante lo US Open, ed è davvero come una spugna”. Così la leggenda del tennis John McEnroe, commentando le parole di Jannik Sinner che si è detto alla ricerca di un nuovo coach, nel suo intervento in collegamento con il Cube di Eurosport. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Sonoad unperJannik a diventare un grande giocatore, cosa che credo accadrà, indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no. Ho detto a Riccardo Piatti che se qualche volta vuole il mio aiuto per questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, sarei ben felice. L’ho visto allenarsi lo scorso anno durante lo US, ed è davvero come una spugna”. Così la leggenda del tennis John, commentando le parole di Jannikche si è detto alla ricerca di un nuovo coach, nel suo intervento in collegamento con il Cube di Eurosport. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER AL TERZO TURNO Battuto Johnson in tre set (6-2, 6-4, 6-3) #SkySport… - Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - GiaPettinelli : Australian Open: Alcaraz ko, Berrettini vola agli ottavi - Tennis - ANSA - sportface2016 : #AusOpen, #McEnroe si fa avanti con #Sinner: 'Disponibile ad un lavoro part-time per aiutarlo' -