276 lungometraggi in lizza per la 94a edizione degli Oscar

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 21 gennaio 2022) 276sono idonei per gli Academy Awards® 2021, ha annunciato oggi l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Quali caratteristiche devono avere iper essere presi in considerazione? Per poter essere presi in considerazione in base alle disposizioni delle regole attuate solo per il 94° annoAcademy Awards, ipossono essere aperti in un cinema commerciale in almeno una delle sei aree metropolitaneStati Uniti: Contea di Los Angeles; la città di New York; l’area della baia; Chicago, Illinois; Miami, Florida; e Atlanta, Georgia, tra il 1 marzo 2021 e il 31 dicembre 2021, e completare una corsa di qualificazione minima di sette giorni consecutivi nella stessa sede. I teatri drive-in aperti di notte sono inclusi come sedi commerciali qualificanti ...