VIDEO Inter | ecco come giocherebbe Inzaghi con Dybala | Scamacca | Frattesi e Onana

Advertising

Inter : 2?? | RANOCCHIA Gol da @figurinepanini ???? #ForzaInter #CoppaItaliaFrecciarossa #InterEmpoli - Inter : ?? | VOCE 19 gennaio 1992: la prima cronaca di una gara ???? di @robertoscarpini. Oggi in #InterEmpoli di… - Inter : 1?? | EL NINOOO Il nostro numero 7?? ?? #ForzaInter #CoppaItaliaFrecciarossa #InterEmpoli - senkal91 : RT @Inter: 2?? | RANOCCHIA Gol da @figurinepanini ???? #ForzaInter #CoppaItaliaFrecciarossa #InterEmpoli - fcin1908it : VIDEO / Inter: Frattesi, Scamacca e… Dybala? Ecco come si inserirebbero -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Inter

...a pagamento " si potrà avere accesso alle immagini del match in diretta streaming, dunque ... Diretta/Empoli (risultato finale 3 - 2): la decide Sensi! La Guinea Equatoriale, grazie al colpo ...Su Canale 5 l'incontro di Coppa Italia- Empoli ha raccolto davanti al3.829.000 spettatori pari al 17.2% di share (pre e post partita nel complesso: 3.122.000 " 12.9%; nel dettaglio ...I lagunari hanno ben 14 positivi intanto ecco il nuovo protocollo Covid per il campionato. Correa rischio stiramento. Il club spagnolo saluta il francese ...Dopo il gol di ieri di Andrea Ranocchia, rete arrivata dopo un gran gesto atletico del difensore nerazzurro che in mezza rovesciata ha colpito il pallone con un gran destro che si è spento alle spalle ...