“Un giorno di pioggia a New York”: Woody Allen sbarca in Cina (Di giovedì 20 gennaio 2022) Colpo di scena, in un momento in cui la Cina sta ritirando dai cinema film importanti come “Nomadland” o “Monster Hunter” per percepiti “insulti alla Cina”, le sue autorità hanno dato il via libera al tormentato “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen. Quando potranno vedere in Cina “Un giorno di pioggia a New York”? “Un giorno di pioggia a New York”, che negli Usa non ha mai avuto una vera distribuzione, ha ottenuto il nulla osta ufficiale delle autorità di Pechino e sarà proiettato nelle sale cinesi dal 25 febbraio. La prima uscita Sebbene alcuni dei film di Allen, come “Midnight in Paris” e “To Rome with Love” ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) Colpo di scena, in un momento in cui lasta ritirando dai cinema film importanti come “Nomadland” o “Monster Hunter” per percepiti “insulti alla”, le sue autorità hanno dato il via libera al tormentato “Undia New” di. Quando potranno vedere in“Undia New”? “Undia New”, che negli Usa non ha mai avuto una vera distribuzione, ha ottenuto il nulla osta ufficiale delle autorità di Pechino e sarà proiettato nelle sale cinesi dal 25 febbraio. La prima uscita Sebbene alcuni dei film di, come “Midnight in Paris” e “To Rome with Love” ...

Advertising

FilippoCarmigna : Woody Allen, 'Un giorno di pioggia a New York' esce in Cina - ____giada__ : e pagheresti tutti i tuoi giorni di sole per un singolo giorno di pioggia #euphoria - solocine : Woody Allen, 'Un giorno di pioggia a New York' esce in Cina - glooit : Woody Allen, 'Un giorno di pioggia a New York' esce in Cina leggi su Gloo - GDS_it : Nel 2021 a #Palermo ha piovuto un giorno su tre. Si sono registrati 124 giorni di pioggia (+42,5%). Il picco del ca… -