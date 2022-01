Advertising

sulsitodisimone : 'Turni discriminatori per la cura dei figli', la vittoria delle operaie dopo una lunga battaglia - Agenzia_Italia : ??'Turni discriminatori per la cura dei figli', la vittoria delle operaie dopo una lunga battaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Turni discriminatori

Il Fatto Quotidiano

'Noi disperate dopo il cambio dei' Liuba, madre single, ha raccontato alla giudice: 'Il nostro stipendio è intorno ai 1200 euro, non mi posso permettere una baby sitter perché dovrebbe venire a ...La vicenda nasce dal passaggio, a inizio 2020, di circa 130 lavoratrici da Mr Job alla Lis, con un cambio di orario che passava da un turno unico centrale a duedalle 5:30 alle 13:30 o dalle 14:...Il Millwall ha diffuso una nota ufficiale per riaffermare la propria "politica di tolleranza zero" contro tutte le forme di discriminazione dopo che durante il derby con il Crystal Palace sono stati a ...Il decreto della giudice Chiara Zompì boccia la condotta di Lis Group srl "consistente nella imposizione anche ai lavoratori e in specie alle lavoratrici con figli minori in tenera età del nuovo orari ...