Torino, Juric: «Sassuolo grande squadra, il loro calcio mi piace molto»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato del prossimo match di campionato che vedrà i granata impegnati contro il Sassuolo

Ivan Juric ha parlato ai canali ufficiali del Torino in vista della gara contro il Sassuolo.

Sassuolo – «E' una grande squadra, specialmente in attacco ha giocatori fortissimi. Dall'andata sono migliorati molto, esprimono un calcio molto dinamico che a me piace molto».

