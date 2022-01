Sci: Compagnoni, 'La morte di mio fratello? Credo esista un destino, oggi sento di più il lutto' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - "Era bellissimo e speciale. Un mese fa la morte di mio fratello sembrava sospesa, irreale, adesso invece l'incredulità si è fatta concreta e dolorosa. Lo sento di più, oggi, il lutto". Così Deborah Compagnoni a un mese dalla morte del fratello minore Jacopo travolto da una valanga nell montagne della Valtellina. La tre volte campionessa olimpica di sci è tornata a casa, Santa Caterina Valfurva. L'albergo di famiglia è in mano a Yuri, il maggiore, papà Giorgio trova conforto nella neve, è mamma Adele ad aver bisogno più di tutti del calore di questa figlia campionessa e globetrotter, nata per sciare, tre ori in tre edizioni consecutive dei Giochi (più tutto il resto), cuore grande e ginocchia di cristallo. "Darsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - "Era bellissimo e speciale. Un mese fa ladi miosembrava sospesa, irreale, adesso invece l'incredulità si è fatta concreta e dolorosa. Lodi più,, il". Così Deboraha un mese dalladelminore Jacopo travolto da una valanga nell montagne della Valtellina. La tre volte campionessa olimpica di sci è tornata a casa, Santa Caterina Valfurva. L'albergo di famiglia è in mano a Yuri, il maggiore, papà Giorgio trova conforto nella neve, è mamma Adele ad aver bisogno più di tutti del calore di questa figlia campionessa e globetrotter, nata per sciare, tre ori in tre edizioni consecutive dei Giochi (più tutto il resto), cuore grande e ginocchia di cristallo. "Darsi ...

