Sanremo, i bookmaker scommettono su Elisa. Risalgono le quotazioni di Massimo Ranieri (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il giudizio di chi ha ascoltato in anteprima i brani è unanime. Elisa è l’attesa protagonista del Festival di Sanremo negli “spoiler” della critica a due settimane dal via alla 72/ma edizione. Il brano “O forse sei tu” passa in testa anche nelle scommesse sul vincitore 2022, dove era partita a quota 6,25, un passo indietro rispetto a Mahmood e Blanco. Ora Elisa è favorita a 4,50 su Planetwin365, davanti all’inedita coppia che con “Brividi” è seconda a 4,65. A completare il podio c’è Emma, più staccata a 9 volte la posta insieme ad Achille Lauro, che fa un passo indietro rispetto al 7,75 della settimana scorsa. In rialzo anche Sangiovanni, rivelazione della ventesima edizione di Amici e ora a 9,50 (da 7,50). Passi avanti invece per La Rappresentante di Lista, oggi a 10,00 (da quota 18,00). Irama e Rkomi seguono a 13,00, il ritorno di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il giudizio di chi ha ascoltato in anteprima i brani è unanime.è l’attesa protagonista del Festival dinegli “spoiler” della critica a due settimane dal via alla 72/ma edizione. Il brano “O forse sei tu” passa in testa anche nelle scommesse sul vincitore 2022, dove era partita a quota 6,25, un passo indietro rispetto a Mahmood e Blanco. Oraè favorita a 4,50 su Planetwin365, davanti all’inedita coppia che con “Brividi” è seconda a 4,65. A completare il podio c’è Emma, più staccata a 9 volte la posta insieme ad Achille Lauro, che fa un passo indietro rispetto al 7,75 della settimana scorsa. In rialzo anche Sangiovanni, rivelazione della ventesima edizione di Amici e ora a 9,50 (da 7,50). Passi avanti invece per La Rappresentante di Lista, oggi a 10,00 (da quota 18,00). Irama e Rkomi seguono a 13,00, il ritorno di ...

