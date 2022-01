Roma-Lecce, Abraham in gol: che tiro dal limite (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Roma ribalta il risultato contro il Lecce agli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Sugli sviluppi di un colpo di tacco di Zaniolo, Abraham ha controllato dal limite e ha scaricato un destro su cui Gabriel non ha potuto far nulla. La squadra di Mourinho passa in vantaggio, dopo aver subito l’1-0 di Calabresi al 14?. E lo fa con il primo gol in Coppa Italia della carriera di Abraham. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Laribalta il risultato contro ilagli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Sugli sviluppi di un colpo di tacco di Zaniolo,ha controllato dale ha scaricato un destro su cui Gabriel non ha potuto far nulla. La squadra di Mourinho passa in vantaggio, dopo aver subito l’1-0 di Calabresi al 14?. E lo fa con il primo gol in Coppa Italia della carriera di. SportFace.

OfficialASRoma : ?? Solo un precedente con i salentini in Coppa Italia ?? L'ultimo #RomaLecce è stato anche l'ultimo incontro che abbi… - OfficialASRoma : Tutte le informazioni per chi verrà all'Olimpico per #RomaLecce ?? - DiMarzio : #CoppaItalia, @OfficialASRoma | Le possibili scelte di #Mourinho per la gara dell’#Olimpico contro il… - soppyzz : sono uscito a mangiare la cassœla™? e ora mi trovo il lecce giocarsela con la roma - PagineRomaniste : 63' - Un cambio per parte. Per la Roma fuori Felix, dentro Shomurodov. Per il Lecce Faragò entra al posto di Listko… -