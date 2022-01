Opinioni JustSpeed | cosa dicono gli utenti

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel 2021 il Gruppo Linkem SpA ha lanciato sul mercato, marchio che ha iniziato a fornire il proprio servizio per la connessione in fibra ottica in tutta Italia. A detta degli, l’offerta si è mostrata da subito seria e volta a garantire le più elevate prestazioni sulla rete.Grazie al modem Speed Box fornito in comodato d’uso, i clienti possono navigare sul web attraverso più dispositivi, senza riscontrare latenze o rallentamenti di sorta. Il servizio viene attivato mediante l’intervento di un tecnico qualificato che verifica lo stato della connessione direttamente nell’abitazione del cliente e configura l’apparato.Lesudescrivono un’offerta affidabile e un Customer Care in grado di supportare la clientela a livello amministrativo, commerciale e tecnico. L’utenza ha infatti più ...